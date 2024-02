Windpark bei Haldensleben: Info-Veranstaltung und Bürgerbefragung in Hundisburg geplant

In Hundisburg können die Bürger zwischen dem 22. März und 17. April über den geplanten Windpark entscheiden.

Haldensleben - Ob in Hundisburg ein neuer Windpark entsteht, liegt in den Händen der Bürger. Eine Befragung soll die Stimmung im Ortsteil abbilden. Allerdings waren die Hundisburger mit der Fragestellung noch nicht zufrieden, so dass der Hauptausschuss sich für eine Änderung aussprach.