Gut gerüstet für Schnee und Eis Winterdienst im Landkreis Börde: 1.700 Tonnen Salz und flexible Einsatzplanung
Der Landkreis Börde hat 1.700 Tonnen Salz und knapp 60 Tonnen Sole eingelagert, um die 595 Kreisstraßen-Kilometer von Eis und Schnee zu beräumen. Im Zwei-Schicht-Modus arbeitet die Straßenmeisterei dann von 3 bis 22 Uhr.
14.11.2025, 16:30
Haldensleben/Oschersleben - Das Amt für Straßenbau und -unterhaltung des Landkreises Börde ist auf den nahenden Winter und frostige Temperaturen mit all ihren Begleiterscheinungen eingestellt. Das betrifft 595 Kreisstraßen-Kilometer, die in zwölf Touren aufgeteilt sind. Gestartet wird der Winterdienst-Einsatz von zwei Standorten aus: Haldensleben und Oschersleben.