Der Landkreis Börde hat 1.700 Tonnen Salz und knapp 60 Tonnen Sole eingelagert, um die 595 Kreisstraßen-Kilometer von Eis und Schnee zu beräumen. Im Zwei-Schicht-Modus arbeitet die Straßenmeisterei dann von 3 bis 22 Uhr.

Der Winter kann kommen: Techniker Norman Illgas (links) und Frank Holzheuer, Sachgebietsleiter für Straßenunterhaltung im Landkreis Börde, stehen parat, um die Straßen im Landkreis von Eis und Schnee zu befreien, falls dies nötig sein sollte.

Haldensleben/Oschersleben - Das Amt für Straßenbau und -unterhaltung des Landkreises Börde ist auf den nahenden Winter und frostige Temperaturen mit all ihren Begleiterscheinungen eingestellt. Das betrifft 595 Kreisstraßen-Kilometer, die in zwölf Touren aufgeteilt sind. Gestartet wird der Winterdienst-Einsatz von zwei Standorten aus: Haldensleben und Oschersleben.