Ein Dorf, kleine Abenteuer und kulinarische Überraschungen – wie das erste gemeinsame Event der Kulturgemeinschaft 2026 für unvergessliche Momente sorgt.

Von Anett Roisch 13.01.2026, 18:00
Frauen, Männer und Kinder genießen die erste Grünkohlwanderung der Kulturgemeinschaft Klüden – gute Laune, Bewegung an der frischen Luft und kulinarische Pausen inklusive. Foto: Kulturgemeinschaft Klüden

Klüden - Ein Wintertag wie aus dem Bilderbuch mit verschneiten Wegen und bester Laune: Mit ihrer ersten Grünkohlwanderung hat die Kulturgemeinschaft Klüden einen Volltreffer gelandet. Mehr als 40 Erwachsene und fünf Kinder folgten der Einladung – und machten die Premiere zugleich zur ersten erfolgreichen Veranstaltung des Jahres.