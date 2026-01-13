Gemeinsamer Spaß im Wald Wintersonne, Gemeinschaft und gute Laune: Klüden feiert seine erste Grünkohlwanderung
Ein Dorf, kleine Abenteuer und kulinarische Überraschungen – wie das erste gemeinsame Event der Kulturgemeinschaft 2026 für unvergessliche Momente sorgt.
13.01.2026, 18:00
Klüden - Ein Wintertag wie aus dem Bilderbuch mit verschneiten Wegen und bester Laune: Mit ihrer ersten Grünkohlwanderung hat die Kulturgemeinschaft Klüden einen Volltreffer gelandet. Mehr als 40 Erwachsene und fünf Kinder folgten der Einladung – und machten die Premiere zugleich zur ersten erfolgreichen Veranstaltung des Jahres.