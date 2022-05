Wir sind dann mal weg - Wenn alle Kinderaztpraxen in Haldensleben gleichzeitig Urlaub machen

Drei Kinderarztpraxen gibt es in Haldensleben. In der letzten Oktoberwoche hatten sie alle gleichzeitig geschlossen. Wollten Eltern ihre kranken Kinder behandeln lassen, mussten sie bis nach Magdeburg oder ins niedersächsische Helmstedt fahren. Das Problem ist hausgemacht und reicht tief.

Haldensleben - „Das ist doch nicht wahr! Da muss man mit dem Kind ernsthaft nach Magdeburg fahren”, klagt eine Facebook-Nutzerin in der Gruppe Informationsaustausch in und um Haldensleben. Eine weitere schreibt: „Geht doch gar nicht, dass kein Kinderarzt innerhalb Haldensleben aufhat. Wir sind nicht mobil und dann mit Zug zum Arzt, mit einem kranken Kind?” Eine andere Nutzerin schreibt schlicht: „ohne Worte”. Was war passiert?

Der Unmut, der sich in der Facebookgruppe ergoss, war hausgemacht. Drei Kinderarztpraxen gibt es in Haldensleben. In der vergangenen Woche hatte alle drei gleichzeitig geschlossen, wegen Urlaub.

Viele Eltern, die sich bei Facebook über diesen Zustand äußerten, hofften schlicht darauf, dass ihr Kind nicht krank werde. Die nächste Praxis zur Vertretung? Entweder in Magdeburg oder in Helmstedt. Beide erreichen Haldensleber in rund 30 Minuten - mit dem Auto, wohlgemerkt. Wer nicht mobil ist, hat das Nachsehen.

„Wenn ich als schwangere Frau mit dem Notfallwagen über eine halbe Stunde bis nach Magdeburg kutschiert werden muss, um mein Kind zu bekommen, stimmt etwas nicht.” Katharina Zacharias, Haldensleber SPD-Stadträtin

Eine Facebook-Nutzerin schreibt auf Nachfrage, dass es unglücklich war, dass die Praxen alle zeitgleich geschlossen hatten: „Erst recht für Eltern, die nicht mobil sind. Wobei es schon mit Auto eine Zumutung ist, quer durchs Land zu fahren, wenn das Kind krank ist, da möchte ich nicht an Öffis gebunden sein.”

Auf Anfrage sagt die Pressesprecherin der Kassenärzlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA), Heike Liensdorf, dass es grundsätzlich zu Absprachen zwischen Praxen käme, sollten diese Urlaub nehmen. Man wolle, so Liensdorf, mit den Praxen Kontakt aufnehmen, um auf eine bessere Absprache hinzuwirken.

Kein Ärztemangel

Einen möglichen Ärztemangel kann Heike Liensdorf übrigens nicht erkennen: „Landesweit kommen auf einen Kinder- und Jugendarzt 2039 Kinder- und Jugendliche unter 18 Jahren. Der vergleichbare Bundeswert beträgt 2267“. Danach, so Liensdorf, wäre die Situation in Sachsen-Anhalt etwas besser als im bundesweiten Durchschnitt.

Nachfrage bei den Ärzten. Die Praxis von Kinderärztin Sarah Krull ist diese Woche noch krankheitsbedingt geschlossen. Ihre Vertretung, Ärztin Maria Holtorff, ist extrem ausgelastet. Eine Mitarbeiterin entschuldigt sich am Telefon höflich, Frau Holtorff habe keine Zeit, um sich zu äußern. Rückfrage zwei Tage später, dasselbe Ergebnis: zu viel los, keine Zeit.

Zuletzt die Praxis für Kinder- und Jugendmedizin im Ameos-Poliklinikum Haldensleben. Eine Mitarbeiterin bestätigt, dass normalerweise Absprachen mit den anderen Praxen stattfänden. Die Praxis im Poliklinikum habe nach eigener Aussage als erste Urlaub für die Woche vom 25. bis 29. Oktober angemeldet. Später erst, so die Ameos-Angestellte, seien die anderen Praxen nachgezogen.

Ein Missverständnis, das für viel Ärger bei Müttern und Vätern in der vergangenen Woche gesorgt hat. Zumal in diesen Tagen das RS-Virus in Haldensleben grassiert, das besonders für Babys und Kleinkinder gefährlich sein kann. In fünf Kitas und Horten in Haldensleben wurde das Virus, das Erkrankungen der Atemwege hervorruft, festgestellt. Die erkrankten Kinder müssen medizinisch versorgt werden.

Wollten Eltern ihre erkrankten Kinder in der vergangenen Woche zum Arzt bringen, mussten diese auf die Aufnahmebereitschaft der Kinderarztpraxen in den nächstgrößeren Städten hoffen. „Wir wurden das erste Mal überhaupt gebeten, Patienten der Praxis Holtorff aus Haldensleben zu übernehmen”, sagt eine Angestellte der Kinderarztpraxis Jürgen Warneboldt in Helmstedt. Der Andrang sei enorm gewesen: „Wir sind kaum noch hinterhergekommen”, so die Mitarbeiterin. Auch, weil Magdeburger Praxen Patienten abgewiesen haben sollen. Welche Praxen das waren, konnte sie nicht sagen.

Tiefgreifendes Problem

Wurde man nicht abgewiesen, soll es teils zu langen Wartezeiten gekommen sein - mancherorts sogar bei Tiefsttemperaturen, wie Katharina Zacharias bei Twitter festhält. Die Haldensleber SPD-Stadträtin echauffiert sich über die gleichzeitig im Urlaub befindenden Kinderarztpraxen, wettert, dass Helmstedt zu weit weg liege, um es mit öffentlichen Verkehrsmitteln und einem kranken Kind an der Seite vernünftig zu erreichen. Sie soll in Magdeburg mit ihrem Sohn untergekommen sein. Laut eigener Aussage musste sie mit dem kranken Kind bei null Grad vor der Tür warten.

Wollt ihr mich eigentlich verarschen?

Alle 4 Kinderärztinnen in #Haldensleben sind GLEICHZEITIG im Urlaub?! 🤬

Die Vertretungen sind in Helmstedt & Magdeburg (je ca 35km entfernt). Im örtlichen Krankenhaus werden Kinder prinzipiell nicht behandelt. Wie soll das funktionieren? — Katharina Zacharias (@KathaZachi) October 26, 2021

„Kein Wunder”, sagt sie am Telefon, „der Landkreis Börde ist der einzige in Sachsen-Anhalt, der keine Kinderklinik hat”. Haldensleben, Oschersleben - allen gemein, dass sie bis vor wenigen Jahren noch Pädiatrien in ihren Krankenhäusern hatten, die es heute allesamt nicht mehr gibt. Alternativen: wieder einmal Helmstedt und Magdeburg.

Ein tiefgreifendes Problem, fern eines einfachen Missverständnisses zwischen drei Kinderpraxen in Haldensleben. Zacharias sagt am Telefon: „Wenn ich als schwangere Frau mit dem Notfallwagen über eine halbe Stunde bis nach Magdeburg kutschiert werden muss, um mein Kind zu bekommen, stimmt etwas nicht.”

Eine Reform muss ihrer Meinung nach her. Seit 2019 kämpft die SPD-Kommunalpolitikerin für bessere Verhältnisse in der Kindermedizin in Haldensleben und Umgebung. Damals habe sie mit der KVSA eine Vereinbarung getroffen. So sollte die KVSA Ärzte im Notdienst Schulungen für die Behandlung von Kindern anbieten. Laut Zacharias sei das in zweieinhalb Jahren nur ein Mal passiert.

Offener Brief an KVSA

Am Mittwoch (3. November) ließ die SPD-Politikerin ihren Unmut mit einem offenen Brief an der KVSA aus. Darin heißt es unter anderem, dass Eltern ihr zugetragen hätten, sie seien mit ihren kranken Kindern vom Notdienst am Krankenhaus Haldensleben abgewiesen worden, die Behandlung sei verweigert worden.

Yvonne Eichelmann, Pressesprecherin des Klinikums Haldensleben, weist die Anschuldigung zurück: „Kinder und Jugendliche werden bei spezifischen Erkrankungen in unseren Fachabteilungen behandelt.“ Grundsätzlich, so Eichelmann, würden alle Patienten, die in der Notaufnahme vorstellig werden, einem Arzt vorgestellt. Eichelmann: „Erst, wenn eine adäquate Versorgung der Patienten im Klinikum nicht möglich ist, werden diese weitergeleitet“. Auch nach Magdeburg.