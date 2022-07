Landwirtschaft Wird das Getreide im Landkreis Börde knapp?

Die Ukraine gilt als einer der wichtigsten Exporteure, was Getreide, Ölfrüchte und Mais betrifft. Durch den Krieg befürchten viele Experten Engpässe. Vor allem in Afrika könnte das zu massiven Hungersnöten führen. Wie ist die Versorgungslage in der Börde? Ist der Landkreis von Importen aus der Ukraine unabhängig?