Er kann Schlafstörungen verursachen, den Bio-Rhythmus stören und das Gehör schädigen: Krach macht auf Dauer krank. Ab wann Geräusche zu Lärm werden und wo es in Haldensleben am lautesten ist.

Besonders laut geht es auf Baustellen zu, wie hier in der Magdeburger Straße.

Haldensleben - Je größer die Stadt, desto lauter das Leben. Mehr Menschen, mehr Verkehr, mehr Lärm. Auf dem Lande wiederum stören an vielbefahrenen Bundesstraßen nicht selten vorbeirauschende Lastwagen die dörfliche Ruhe. Zu viel Lärm stört nicht nur die Konzentrationsfähigkeit, er wirkt sich auch negativ auf die Gesundheit aus. Doch ab wann ist es eigentlich zu laut? Und wo ist es in Haldensleben am lautesten?