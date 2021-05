Bier von hier Wöchentlicher Kraftakt für die Braumeister aus Beendorf

Altdeutsches Bier aus dem Beendorfer Brauhaus: Seit einigen Wochen läuft der Verkauf des frischen Hopfensaftes aus der Manufaktur von Arne Egerer, Daniel Kramer und Thomas Schönrock wie am Schnürchen. So gut, dass bereits ernsthaft an eine Expansion gedacht wird.