Urlaub Wohin zieht es die Haldensleber in den Sommerferien?

Der Sommer ist noch lange nicht vorbei, genauso wenig, wie die Urlaubssaison. Was sind die beliebtesten Reiseziele in diesem Jahr? Zwei Mitarbeiterinnen aus dem Reisebüro Vetter Touristik in Haldensleben berichten über ihre Erfahrungen. Und erklären, warum Last-Minute in diesem Jahr kaum billiger ist.