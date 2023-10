Ein privates Investorenpaar baut in Haldensleben zwei neue Wohnhäuser mit insgesamt 16 Mietwohnungen. Eines ist bereits fertig, das zweite befindet sich im Bau. Was genau entstehen soll.

Mit Video: In Haldensleben entstehen 16 neue Wohnungen mit Blick auf den Mittellandkanal

Ines Hötzel vor den beiden Häusern am Kanal in Althaldensleben. Eines befindet sich noch im Bau, das andere ist schon fertig.

Haldensleben. - Wer auf der Althaldensleber Straße in Richtung Olln über die Kanalbrücke fährt, kann sie erblicken: Zwei neue Häuser, die in prominenter, aber ruhiger Lage am Mittellandkanal stehen. Eines davon ist schon komplett fertig, das andere befindet sich erst im Bau. Bauherr der beiden Mehrfamilienhäuser ist Ruzhdi Cacolli. Gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin Ines Hötzel hatte er eigentlich nach einem Grundstück gesucht, auf dem er ein privates Wohnhaus errichten kann.

Neue Wohnungen in Haldensleben. (Kamera: Julia Schneider, Schnitt: Torsten Grundmann)

Als er das Areal an der Neuhaldensleber Straße in unmittelbarer Nähe zum Mittellandkanal fand, war dem selbstständigen Bauunternehmer, der eine eigene Firma für Betonstahlverlegung hat, aber schnell klar, dass sich das für mehr anbot. Und so startete das Neubauprojekt, das das erste seiner Art für Ruzhdi Cacolli und seine Partnerin ist. „Im Mai 2022 wurde angefangen zu bauen“, erzählt Ines Hötzel. Das erste Haus wurde nach einem guten Jahr fertiggestellt, die ersten Mieter konnten im Juni dieses Jahres einziehen. Alle acht Wohnungen sind mittlerweile vermietet.

Nun schaut Ruzhdi Cacolli, der ursprünglich aus dem Kosovo kommt, aber schon seit 25 Jahren in Haldensleben lebt und arbeitet, jeden Tag auf der Baustelle für das zweite Gebäude nach dem Rechten. Wenn alles glatt läuft, soll das Haus bis Ende Juni 2024 bezugsfertig sein. Dort entstehen auch noch einmal acht Wohnungen.

Modern und energieeffizient

Insgesamt sind es also 16 neue Wohnungen, die das Paar für Haldensleben baut. „Die Häuser sind nach modernen Standards gebaut“, erklärt Ruzhdi Cacolli. So besitzen die 16 Zwei- und Dreiraumwohnungen, deren Größe zwischen 54 und 78 Quadratmetern variiert, alle Fußbodenheizung, große Balkone, zeitgemäße Bäder und auch kleine Qualitätsmerkmale wie integrierte Fliegengitter an jedem Fenster. Zur Ausstattung gehören außerdem Wärmewasserpumpen, die Häuser sind zudem energieeffizient gebaut und sollen zusätzlich noch mit Photovoltaikanlagen versehen werden. Zu jeder Wohnung gehört ein Parkplatz direkt vor dem Haus.

In dem neuen Wohnhaus an der Neuhaldensleber Straße wohnen bereits Mieter. Im daneben liegenden Gebäude werden ebenfalls acht Wohnungen entstehen. Foto: Julia Schneider

Für den Neubau, der momentan entsteht, wurde gerade das Erdgeschoss gemauert. In der kommenden Woche soll dort die Decke aufgesetzt werden, dann folgen erste Etage, Obergeschoss und schließlich das Dach. Der Rohbau soll laut Bauherr möglichst bis Ende des Jahres stehen, so dass Anfang 2024 die Gewerke sich um den Innenausbau kümmern können.

Die Häuser haben also insgesamt drei Ebenen. Höher hätte sie der Bauherr nach eigener Aussage auch nicht bauen können, dann hätten sie sich nicht in den Charakter der umliegenden Einfamilienhäuser eingefügt, die zumeist seit DDR-Zeiten in der Nachbarschaft stehen.

Mieten „ortsüblich“ gehalten

Wie viel Geld er in den Bau investiert hat, möchte Ruzhdi Cacolli nicht verraten. Zahlen nennt er auch nicht, was den Mietpreis angeht. „Unser Mietpreis ist für eine Kleinstadt wie Haldensleben absolut ortsüblich“, sagt Ines Hötzel. Mietverträge für das zweite der beiden Wohnhäuser möchte das Paar ab Anfang des kommenden Jahres abschließen. Interessenten können sich bei ihnen oder bei der beauftragten Haldensleber Wohnungs- und Grundstücksverwaltung GmbH melden.