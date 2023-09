Einsatz für Feuerwehr und Rettungskräfte Bewohner entgeht knapp dem Tod: Akku von E-Bike löst heftige Explosion in Haldensleben aus

In Haldensleben hat es am Dienstagmittag eine heftige Explosion gegeben. Offenbar war der Akku eines E-Bikes explodiert und setzte eine Mietwohnung am Waldring in Brand.