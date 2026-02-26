weather wolkig
Shorts, Erklärvideos und Drohnenaufnahmen Youtube-Check: Das ist über Erxleben online zu finden

In der Verbandsgemeinde Flechtingen ist neben Calvörde und Flechtingen der Ort Erxleben am einwohnerstärksten. Wer einen Eindruck vom Dorf bekommen möchte, findet auf Youtube zahlreiche Videos über Ulrich Wahrendorf und „sein Erxleben“.

Von Saskia Lohöfer 26.02.2026, 12:00
Was ist zu finden, wenn Nutzer „Erxleben“ auf Youtube eingeben?
Erxleben - Stichwort: Erxleben. In der Suchleiste von der Videoplattform Youtube reicht oftmals nur ein kleines Wort und unzählige Ergebnisse werden ausgespielt. So auch über den Ort in der Verbandsgemeinde Flechtingen. Die Redaktion schaut, welche Videos angezeigt werden, die einen ersten Eindruck über den Ort im Landkreis Börde vermitteln.