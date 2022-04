Zahl der Wölfe im Landkreis Börde nimmt zu

Die Zahl der Wölfe, die das Wolfskompetenzzentrum Iden (WZI) in ihrem aktuellen Monitoringbericht zählt, hat im Kreis zugenommen. Genauer: In den Revieren, die den Landkreis Börde betreffen. Dadurch tun sich Probleme auf: Nutztierrisse, Verkehrsunfälle und sogar ein illegaler Abschuss.

Wolfsschwerpunkt liegt im Landkreis Börde um Haldensleben und in der Colbitz-Letzlinger Heide. Der Bauernverband Börde meldet mehr Nutztierrisse.

Haldensleben - Der Wolf. Kaum ein Tier wird derart kontrovers und emotional diskutiert wie das Raubtier, vor dem schon in Kindermärchen gewarnt wird. Sein Bestand in Sachsen-Anhalt wird vom Wolfskompetenzzentrum Iden (WZI) überwacht, nun wurde der Monitoringbericht für das Jahr 2020/21 herausgegeben. Wie ist die Situation in der Börde?