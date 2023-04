Menschen mit und ohne Handicap wollen ihr Publikum in eine Märchenwelt entführen. Die Premiere des Zirkusprojektes der Stiftung Neinstedt in Calvörde ist öffentlich.

Zirkus Bonini in Calvörde: Artisten proben für Premiere

Sie sind nicht mehr zu bremsen: Die Artisten vom Projektzirkus Bonini proben seit Tagen in Calvörde unter fachlicher Leitung von Zirkusdirektorin Ringel (r.) und ihrem Assistenten Pirat Jani (l.).

Calvörde - Beim Projekt der Evangelischen Stiftung Neinstedt präsentieren Menschen mit und ohne Handicap in einer Märchenwelt faszinierende Kunststücke. Die Premiere ist am Sonnabend, 29. April, um 15 Uhr im „Goldenen Löwen“ in Calvörde.