Nach zwei Wochen ist die Sommermusikakademie auf Schloss Hundisburg mit drei Orchesterkonzerten zu Ende gegangen. So nahm das Publikum den neuen Chefdirigenten auf.

Hundisburg - Vivian Hömke

Mit zwei Abschlusskonzerten ist die Sommermusikakademie auf Schloss Hundisburg am Wochenende zu Ende gegangen.

Unter der Leitung des neuen Chefdirigenten Friedrich Praetorius zeigte das internationale Akademieorchester bei zwei Konzerten in der Schlossscheune noch einmal sein Können.

So bekamen die Besucher die „Linzer Sinfonie“ von Mozart und die Sinfonie Nr. 4 – „Die Romantische“ – von Bruckner zu Gehör. Am Sonntag kürte die Veranstaltungsreihe dann noch ein Gastkonzert in Oschersleben.

Wie Emilia Ebert, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit der Sommermusikakademie, mitteilte, sei die Veranstaltungsreihe unter der neuen Leitung von Friedrich Praetorius vom Publikum „außerordentlich positiv“ aufgenommen worden.