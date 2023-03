Haldensleben hat drei Partnerstädte, zu denen der Städtepartnerschaftsverein einen regen Austausch pflegt. Nun wollen auch andere Vereine Kontakte knüpfen - zum Beispiel nach Ciechanow in Polen.

Haldensleben - Drei Partnerstädte zählt Haldensleben: Helmstedt in Niedersachsen, Viernheim in Hessen und Ciechanow in Polen. Den Kontakt zu den Menschen dort hält der Haldensleber Städtepartnerschaftsverein, dessen Vorsitzende Bärbel Ziese ist. Bei einer kürzlichen Versammlung hat sie ein Resümee über die vergangenen drei Jahre gezogen.