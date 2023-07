Schönhausen - Von den drei Millionen Euro geplanter Einnahmen in diesem Jahr fließen allein 2,15 Millionen Euro an Umlagen an die Verwaltungen der Verbandsgemeinde und des Landkreises. Gegenüber dem Vorjahr stiegen diese um fast 200000 Euro.

Würde man überhaupt kein Geld für freiwillige Leistungen (Sportanlagen, Jugendklub, Bibliothek, Feste ...) ausgeben, wäre der Etat dennoch im Minus, erläuterte Kämmerer Michael Sanftleben. Doch will das niemand, denn dann würde es auch kein dörfliches Leben mehr geben.

Neue Heizung für das Sportlerheim

In einer Sportanlage – jener in Hohengöhren – wird dieses Jahr eine neue Heizung eingebaut, wofür 35000 Euro eingeplant sind. Weit teurer kommt der Kommune die Bahnbrückensanierung auf der Straße zum Damm, diese kostet fast 84000 Euro. Ein weiterer Ofen soll für 4000 Euro für das Domizil der Modellbahner in der Gartenstraße gekauft werden.

Geld wird endlich auch in die Sanierung von Mietwohnungen gesteckt – 100000 Euro stehen bereit, die Hälfte stammt noch aus dem Vorjahr. Zwar werden dieses Jahr 154000 Euro aus Mieten eingenommen, doch reichte der Erlös bislang nicht für die nötigen Sanierungen aus.

Der Wegebau auf dem Friedhof soll für 30000 Euro erfolgen, für ein Gutachten zwecks Schadensregulierung beim Waldbrand in Hohengöhren sind 5000 Euro eingeplant.

Für die Bushaltestelle an der Schule, welche erst vor kurzem neu errichtet wurde, muss nun noch für 6000 Euro das Grundstück erworben werden. Zudem ist für 2024 der Kauf eines neuen Traktors für die Gemeindearbeiter vorgemerkt.

Kleine Straße erhält neue Fahrbahn und Gehweg

Eigentlich sind auch 30000 Euro für die Umzäunung des Friedhofes vorgesehen. Doch besteht bei der dortigen Hecke noch Gewährleistung, im Herbst wird nachgepflanzt. Lediglich das letzte Stück ab dem Gerätelager muss die Kommune finanzieren, erklärte Bernd Bleis als amtierender Bürgermeister.

Ein Teil dieses Geldes könne dann doch in die Kleine Straße in Hohengöhren in deren Fahrbahnsanierung investiert werden, schlug Peter Hackel vor. Zwar stehen dafür noch 50000 Euro aus dem Flutschadensfonds bereit, doch reicht das nicht aus. Im Rat einigte man sich nach kurzer Diskussion, 20000 Euro dafür bereitzustellen, 10000 Euro verbleiben für den Friedhof. Der Wegebau in dieser Straße soll in freiwilliger Arbeit erfolgen, das Material liegt bereit, ergänzte Peter Hackel.

Viel Geld kosten auch die Instandhaltungen: Das Büro vom Bürgermeister ist für 1600 Euro zu malern und mit Beleuchtung auszustatten, der Jugendtreff bekommt für 1000 Euro einen Wärmetauscher, der Fußboden im Eingangsbereich zur Sportstätte ist zu sanieren (1500 Euro) und im Bürgerzentrum müssen die restlichen Rauchmelder ausgetauscht werden (2500 Euro). Wegen eines Sturmschadens wird das Dach der Trauerhalle repariert (6500 Euro), zudem sind die Hallen zu malern, was 1000 Euro kosten soll. Die restlicher Fenster am Gemeinschaftshaus vom Damm sind zu wechseln, wofür 2500 Euro eingeplant sind. Für die Reparatur von Straßenschäden stehen 1000 Euro bereit und für die Straßenlampen 8000 Euro.

Bleibt Umlage bei 45 Prozent?

In 2024 soll im Bürgerzentrum die Haustür gewechselt werden und in der Sportstätte ist der Lift zu reparieren.

Bernd Witt berichtete vom Kreistag, dass die Umlage an den Landkreis bei 45 Prozent bleiben solle. Darauf habe sich dieser nach einem Gespräch mit dem Landesverwaltungsamt verständigt. Ob der Etat damit aber dann doch noch genehmigt wird, sei unklar.

Von der Ablöse für die Pflege des von Hohengöhren nach Neuermark-Lübars führenden neuen Radweges seien bisher 80 Prozent eingetroffen, erklärte Michael Sanftleben. Er benötigt von der Kommune eine genaue Aufstellung, was am Weg übers Jahr erfolgen soll, damit er eine bestimmte Summe dafür einplanen kann. Peter Hackel ergänzte, dass man sich vorab mit Klietz einigen müsse, welche Gemeinde was erledigt. Hohengöhren könnte den Winterdienst übernehmen.