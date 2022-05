115 Strohballen brennen am Feldweg bei Schönhausen

Schönhausen - Zu einem Strohballenbrand am Ortsrand von Schönhausen wurden am Sonntag gegen 15.30 Uhr die Feuerwehren aus Schönhausen, Fischbeck, Hohengöhren und Klietz alarmiert. Durch Brandstiftung waren die in der Nähe des Friedhofes am Wegesrand lagernden 115 Ballen in Brand geraten.