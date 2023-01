31 Aussteller bieten in Havelberg Stellen für Ausbildung und Jobs

Stephanie Heinrich (links) und Katja Lucke, die am DAA-Standort in der Neustädter Straße in Havelberg Jugendliche bei der Berufsvorbereitung begleiten, freuen sich auf die 2. Ausbildungs- und Jobmesse.

Havelberg - Das Interesse an der zweiten Auflage der Ausbildungs- und Jobmesse der Deutschen Angestellten-Akademie (DAA) in Havelberg ist riesig. Hatten bis vor Weihnachten um die 20 Aussteller zugesagt, sind es inzwischen 31, berichtet Stephanie Heinrich, pädagogische Mitarbeiterin am Standort in der Neustädter Straße in Havelberg. Sie haben nicht nur Ausbildungsplätze zu vergeben. Die Unternehmen und Institutionen suchen auch Mitarbeiter.