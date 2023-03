Am Mittwoch, 15. März, wird in der Galerie Stadtinsel Havelberg eine Ausstellung anlässlich des Tages der Druckkunst eröffnet.

Ab Donnerstag an jedem Tag ein Workshop

Britta Lehmann und Heinz Sporkhorst haben am Sonntag unter anderem eine kleine Radierpresse im Ausstellungsraum aufgestellt.

Havelberg - „Spuren“ ist der Titel einer Ausstellung, die am Mittwoch, 15. März, um 15 Uhr anlässlich des Tages der Druckkunst in der Galerie Stadtinsel von Britta Lehmann und Heinz Sporkhorst in der Havelberger Langen Straße 36/37 eröffnet wird.