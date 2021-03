45 Jahre spielen, lehren, lachen, auch mal Tränen trocknen - Erzieherin Lissy Arnold nimmt Abschied von den Kindern und den Kollegen.

Klietz l In normalen Zeiten hätte es ein großes Abschiedsfest gegeben. Doch wegen der Corona-Bedingungen durften die Eltern der „Libellen“ nicht in den Kindergarten. Die Dankesworte hörte Lissy Arnold also vor dem Haus. Hier gab es auch noch eine letzte Umarmung der Kinder. Mutti Christina Klimmek überreichte einen Blumengruß zum Abschied. Und sie erzählte am Rande, dass ihr Sohn Jonas verinnerlicht hat, was seine Erzieherin ihm und den anderen Kindern immer wieder sagte: „Probieren geht über studieren!“ Auch Leiter Marcus Wolf dankte Lissy Arnold für die schöne Zeit und die super Zusammenarbeit, „du bist eine Erzieherin, die für ihren Beruf brennt“. Auch Verbandsgemeindebürgermeisterin Steffi Friedebold verabschiedete die aus dem Arbeitsleben Ausscheidende herzlich.



Beginn 1976 in Schönhausen

Mit fünf Geschwistern aufgewachsen – die drei jüngeren Schwestern sind Drillinge – war für die kleine Lissy Wetter schnell klar, dass sie selbst auch mal mit Kindern arbeiten möchte. War es anfangs Säuglingsschwester, wandelte sich der Wunsch in Kindergärtnerin. Also besuchte sie nach der Schule in Klietz die Pädagogische Fachschule in Magdeburg und trat 1976 als frisch gebackene Erzieherin im Schönhauser Kindergarten ins Arbeitsleben ein. Für Töchterchen Jenny, der etwas später noch die Geschwister Andy und Heidi folgten, legte Lissy Arnold 1977 eine Pause ein. Kurz vor Ende des Mutterschutzes ging ein Wunsch in Erfüllung, als die Klietzer Leiterin Helga Marschall sie fragte, ob sie denn im Klietzer Kindergarten arbeiten wolle. „Auch wenn es in Schönhausen schön war, wechselte ich sehr gern, konnte ich doch nun mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren.“



Damals gab es das heutige „Storchennest“ noch nicht, in einem Wohnhaus in der Friedenssiedlung wurden die Drei- bis Sechsjährigen betreut. „Als wir dann 1986 in den Neubau samt großem Spielplatz zogen, war das einfach nur toll, bessere Bedingungen hätte man sich nicht wünschen können.“ In den 90-er Jahren investierte die Gemeinde noch einmal viel Geld, um das Haus zu modernisieren. Weniger Kinder als zu DDR-Zeiten machten es möglich, dass fortan jeder Gruppe zwei Räume zur Verfügung standen. Auf all die Dinge, die in einem Kneipp-Kindergarten den Rahmen bilden, ließ sich Lissy Arnold gern ein, „auch schon Kinder lassen sich beispielsweise für gesunde Ernährung und die verschiedenen Wasseranwendungen als zwei der Kneipp-Grundsätze begeistern“. Sie selbst sang und bastelte gern mit ihren Schützlingen, spazierte mit ihnen durchs Dorf zum Festplatz und zum Sandberg und war stets bemüht, die Kinder gut vorbereitet an die Schule zu übergeben.



„Man muss auch loslassen können“, sagt sie nun nach fast 45 Arbeitsjahren. Sie freut sich auf die Zeit mit der Familie, Arbeit im Garten, Fahrradausflüge und die beiden Enkelkinder, die gerade rüber von Arnolds Haus in der Seesiedlung leben. Und natürlich kommt sie gern vorbei, wenn im „Storchennest was los ist.