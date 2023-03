Feuerwehrkapelle Adler oder Storch im Wappen der Kapelle vom Elbe-Havel-Land

Eifrig am Proben ist die neue Feuerwehrkapelle, denn am 30. April ist in Schollene der erste öffentliche Auftritt geplant. Ein Wappenentwurf wurde im Sozialausschuss des Verbandsrates in Schönhausen beraten – mit geteilten Meinungen.