Das würde den Grundschülern in Havelberg auch öfter gefallen: Eine Stunde Hofpause statt 20 Minuten.

Havelberg l Überraschung für die 192 Schüler der Havelberger Grundschule „Am Eichenwald“. Denn auf ihrem Schulhof erblickten sie am Donnerstag in der ersten großen Pause eine vier Meter große Kuh, dazu eine Frischmilchtheke, einen Anschauungsanhänger mit einem modernen Kuhstall, einen Stand mit leckerem, gesunden Brot, einen von Radio Brocken und so manch anderes mehr. Hintergrund: Die Schule, oder besser: Sebastian Schäfer und Sabrina Richter, zwei Eltern von Kindern aus der Klasse 2b, hatten sich über den Radiosender für die landesweite Aktion „Milch für alle“ beworben – und gewonnen. Und zwar nicht nur für die Klasse 2b, sondern für alle Schüler, alle Lehrer und die pädagogischen Mitarbeiter der Grundschule. Alle erlebten am Donnerstag eine besondere Hofpause mit Spaß, Spannung und vielen Litern Frischmilch aus der Milchkanne und direkt vom Bauern – natürlich entsprechend aufbereitet.

Verschiedene Brotsorten

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie und die Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt unterstützen und organisieren die Aktion „Milch für alle“, um die Kinder für eine gesunde Pausenverpflegung zu begeistern. Der LandFrauenverband Sachsen-Anhalt schenkte an der Milchtheke Frischmilch aus. Auch wurden verschiedene Brotsorten zur Wahl gestellt, um die Lieblingssorte zu ermitteln. Und Edeka teilte ebenfalls kleine Geschenke für eine gesunde Ernährung aus.

Hausaufgabenfreier Tag

Ein Showtruck sorgte lautstark für Musik, Spaß und Bewegung. Unter anderem haben die Havelberger Grundschüler bei den Spielen gestern einen hausaufgabenfreien Tag gewonnen, worüber die Freude natürlich sehr groß war. Und auch darüber, dass die Hofpause nicht nur die normalen 20 Minuten, sondern fast eine ganze Stunde lang dauerte.