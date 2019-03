Rauch und Flammen haben sich am Dienstag aus einem kleinen Wohnhaus in Sandau den Weg ins Freie gesucht.

Sandau l Ein Großaufgebot von Feuerwehren aus dem Elbe-Havel-Land und auch aus Havelberg sowie der Rettungsdienst zur Absicherung des Einsatzes haben kurz nach 18 Uhr die Stadt Sandau angesteuert. In einem kleinen Wohnhaus in der Breiten Straße war es in der Wohnstube des Bewohners zu einer Verpuffung in einem Ölofen gekommen, als in diesen Öl nachgefüllt wurde. Der Mann konnte sich glücklicherweise unverletzt ins Freie retten, aus dem Inneren allerdings schlugen danach zeitweise Flammen aus den Fenstern. Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte löschten das Feuer.