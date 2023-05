Touristikerin Jeanett Czinzoll (rechts) war mit ihrer Kollegin Marina Heinrich aus Havelberg und dem Leader-Manager Björn Gäde in den Jahren 2020 und 2021 mit an der Pedalenspione-Aktion beteiligt, hier auf dem Rastplatz am Molkenberger Hafen.

Volksstimme: Die Messesaison für die Tourismusbranche ist in vollem Gange, wo waren Sie überall?Jeanett Czinzoll: Als Ausstellerin war ich zwei Tage auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin, wo ich die Möglichkeit hatte, den Elb-Havel-Winkel am Messestand des Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverbands (ART) zu präsentieren. Auf der ,Magdeboot’ in Magdeburg war ich im März am Stand des Blauen Bandes. Auf beiden Messen waren unsere Radwanderkarten und das neue Malbuch mit unserem Maskottchen Elwin sehr gefragt. Das Interesse war sehr groß, ich hatte den Eindruck, dass viele gezielt neue Ausflugsziele und Urlaubsideen suchten.