Alle Wehren aus dem Elbe-Havel-Land müssen Sturmschäden beseitigen

Elbe-Havel-Land - Für den Fall der Fälle - sprich Stromausfall oder eine Häufung von Einsätzen - hatte die Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land ab Freitagnachmittag eine Einsatzleitung in der Verwaltung in Schönhausen eingerichtet. Gemeindewehrleiter Uwe Engel, sein Stellvertreter Kai Völkel und Jenny Wolff vom Ordnungsamt hielten die Kommunikation aufrecht und koordinierten mit der Leitstelle in Stendal die Einsätze. Und die hatten es in sich.