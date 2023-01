Alles geht jetzt in Havelberg wieder nach Plan

Von der Witterung her nicht gerade verheißungsvoll hat der Silvestertag begonnen. Doch eine Veranstaltung hat in Havelberg da immer Tradition: das Silvesterfliegen.

Mit Freunden und Angehörigen stellten sich die am Silvesterfliegen 2022 teilnehmenden Modellflug-Piloten des Havelberger Modellflugclubs „Otto Lilienthal“ dem Fotografen zum Erinnerungsfoto.

Havelberg - „Das Wetter ist uns völlig egal, wobei wir natürlich am liebsten auch ideale Flugbedingungen vorziehen“, sagt Mario Hedler, der Vorsitzende des Havelberger Modellflugclubs (MFC) „Otto Lilienthal“, am Sonnabendvormittag mit einem Blick zum Himmel. „Es herrscht kaum Wind. Das ist günstig. Andererseits kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir zu Silvester schon einmal so viel Nebel hier unten im Modellsportzentrum hatten. Nicht einmal der Havelberger Dom ist zu sehen. Und außerdem ist der Regen auch noch sehr unangenehm.“