Hochbetrieb herrschte nahezu das ganze Fest über in der Kartoffelpufferbraterei in Garz bei Havelberg.

Garz - „Mit drei Böllerschüssen aus unserer Kanone haben wir das Fest eröffnet“, berichtet Bernd Gramzow, der Havelberger Stadtkanonier der Schützengilde. „Zusammen mit Astrid Braunsdorf.“ Sie ist Ortsbürgermeisterin und Vorsitzende des Orts- und Kulturvereins Garz.

Einfach nur lecker war der Kuchenbasar von Havelberger Zwölftklässlern anzusehen. Die große Auswahl dort lockte auch zahlreiche Besucher des Kartoffelfestes an. Foto: Dieter Haase

Das Fest hatte nach jahrelanger Pause trotz trüber Witterung eine vierstellige Besucherzahl aus nah und fern ins Haveldorf gezogen. Für die Ankömmlinge mit Pkw war auf einer Fläche neben dem Wirtschaftshof des Agrarbetriebes von Jens Köpke eine Abstellfläche für die Fahrzeuge eingerichtet worden. Mehrere Einweiser kümmerten sich recht gut um die An- und Abfahrt von Besuchern.

Seit 30 Jahren Kartoffelvermarktung ab Hof

Gleich hier konnten Interessenten auch Kartoffeln in mehreren Sorten erwerben. Der Kartoffelanbau ist Tradition für den Landwirtschaftsbetrieb. Seit fast 30 Jahren vermarktet er schon Kartoffeln ab Hof und bietet diese in Abpackungen von 2, 5, 10 und 25 Kilogramm an. Für jede Kocheigenschaft bauen die Garzer mindestens eine Sorte an. Zum Beispiel: festkochend - Belana, Antonia, Sissi; vorwiegend festkochend - Birgit, Corinna, Luna-Rossa; mehlig - Lilly, Adretta.

Die Speisekartoffeln vermarktet der Betrieb überwiegend in seinem Hofladen. Ein Teil geht aber auch in die Schälerei.

Die Nachtschattengewächse brauchen viel Wasser, weswegen der Betrieb die Knollen beregnen muss, um gute Erträge in guter Qualität zu erreichen.

Neun Sorten zum Verkosten

Rund um die Kartoffel ging es natürlich auch beim Kartoffelfest am Sonnabend. Dessen Name ist hier Programm. So hatten Mitarbeiter des Agrarbetriebes auf dem Hof unter anderem modernste Technik für die Arbeit auf dem Kartoffelacker ausgestellt und stellten sich in der Halle außerdem für die Beratung von Interessenten zur Verfügung. An einem extra Kartoffelstand in dieser konnten die Besucher zudem gleich neun Sorten in vorgekochter Form aus dem Knollenanbau verkosten und deren Geschmack beurteilen.

Auch das körperliche Wohlbefinden bestimmte am Festtag hauptsächlich die Kartoffel, worum hauptsächlich Mitglieder des Garzer Orts- und Kulturvereins bemüht waren. Zum Beispiel mit einem Kartoffelpuffer-Stand, an dem die Leute ständig Schlange standen. Aber unter anderem auch mit Kartoffelbier.

Und für Kartoffelsuppe mit oder ohne Würstchen aus der Feldküche sorgte der Förderverein der Garzer Ortsfeuerwehr.

Schüler biten Süßes an

Aber natürlich waren auch noch andere Gaumenfreuden zu haben. Fischermeister Wilfried Schulz aus Garz war mit seinem Fischwagen vorgefahren. An einem anderen Verkaufswagen warteten Bratwurst und verschiedene Getränke auf Kunden. Und für süße Abwechslung zur besten Kaffeezeit hatten Zwölftklässler aus Havelberg einen Stand mit zahlreichen leckeren Torten und Kuchen aufgebaut, der innerhalb von nur zwei Stunden so gut wie leergeräumt war. Schüler aus der 11. Klasse nutzten das Kartoffelfest, um dort frisch gebackene Waffeln anzubieten. Beiden Klassenstufen sollen die Einnahmen helfen, ihre Abiturfeiern in den Jahren 2024 und 2025 zu finanzieren.

Ebenfalls in der Halle und auch im Freien boten zahlreiche Kleinhändler Artikel verschiedenster Art an oder zeigten Männer und Frauen altes Handwerk.

Spenden für die Jugendfeuerwehr

Wer wollte, konnte mit einer Pferdekutsche eine Runde durch Garz fahren. Im Hintergrund der extra für das Fest geschaffene Parkplatz. Foto: Dieter Haase

Zum ersten Mal an einem Kartoffelfest nahmen mit einer besonderen Mission Hans-Joachim Frey und das Blaue Herz vom Havelberger Verein „Blaue Herzen für Kinderfreundlichkeit“ teil. Gemeinsam mit Stadtwehrleiter Marvin Schmidt und Vertretern der Warnauer Jugendfeuerwehr sammelten sie in einem als Sparbüchse umfunktionierten Feuerlöscher Spenden für die gemeinsame dreitägige Fahrt der Kinder- und Jugendfeuerwehren der Einheitsgemeinde Havelberg Ende Oktober nach Thale. Mit einer Spende des Fördervereins der Warnauer Ortswehr kam dabei eine Summe von immerhin knapp 700 Euro zusammen.