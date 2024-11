Das frühere Gaswerk in der Genthiner Straße in Havelberg. Gustav Gerneth beschrieb es einst: „Rechts ist die Koksablöschanlage zu erkennen. Auch die Ofenanlage mit den Kohlefüllwagen ist sichtbar. Ganz rechts stehen Milchkästen vor dem damaligen Kiosk, in dem über viele Jahre Heidi Badur als Verkäuferin tätig war.“

Foto/Archiv: Wolfgang Masur