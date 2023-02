Seit 29 Jahren wird in Klietz Jugendarbeit betrieben. Der Jugendtreff in der Birkheide feierte jetzt sein 25-jähriges Bestehen – wozu sich auch viele ehemalige Klubbesucher eingefunden hatten.

Klietz - Peggy Frahs, Jana Neuenfeldt, Franziska Krafzig, Mandy Vohs, Janine Grabert und Dustin Braun, welche damals zu den Klubbesuchern in der Birkheide zählten, haben inzwischen selber schon Kinder. Einige auch schon in dem Alter, in dem man wieder einen Klub aufsuchen kann.