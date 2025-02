Am 21. Juni wird in Neuermark-Lübars gefeiert

Neuermark-Lübars. - Im Vorjahr feierte die Nachbar-Feuerwehr Klietz ihr 100-jähriges Bestehen, in diesem Jahr kann die Wehr in Neuermark-Lübars ebenfalls auf dieses runde Jubiläum zurückblicken. 1925 wurde die freiwillige Wehr in Lübars gegründet, ein Jahr darauf jene in Neuermark. Damals waren beide Orte noch eigenständig, 1950 wurden sie zusammengelegt.