Schollene - Wenn alles klappt, könnten noch in diesem Jahr der Aufenthaltsraum der Schulküche und deren Schornstein saniert werden. Das sollte eigentlich schon im Vorjahr geschehen, doch hatte dies nicht geklappt. Für diese Maßnahmen sind im Etat 25000 Euro vorgesehen.

Ein weiterer großer Posten ist die Beteiligung an der Flutsanierung der Seestrangbrücke. Denn an dieser ist der Gehweg teilweise abgesackt und muss auch umverlegt werden, wofür es kein Fördergeld gibt. Deshalb muss die Kommune 72000 Euro zuschießen.

Turnhalle hat bereits neues Parkett

Die Turnhalle soll ebenfalls ertüchtigt werden, neues Parkett wurde darin bereits verlegt. Nun ist noch das Schließsystem zu erneuern und auch der Giebel muss saniert werden – für all diese Maßnahmen (mitsamt Parkett) sind im Etat 16500 Euro eingeplant.

Ein Posten, der schon seit einiger Zeit im Schollener Haushaltsplan steht, ist das Abwasserbeseitigungskonzept, was über das Bauamt der Verbandsgemeinde läuft. Dafür stehen 27600 Euro bereit. Die Prüfung der Jahresabschlüsse kostet 5500 Euro.

Eine größere Summe – konkret 40000 Euro – ist für den Wohnblock in der Molkenberger Straße 24 A – C eingeplant. In einem ersten Bauabschnitt soll hier die Zuwegung saniert werden, für ein schon seit einigen Jahren vorgesehenes Heizungskonzept sind davon 10000 Euro eingeplant. Für die Sanierung von Wohnraum stehen knapp 8000 Euro bereit.

Fördergeld für Arztpraxis fließt erst dieses Jahr

Immer wieder gibt es Probleme mit parkenden Fahrzeugen an der Arztpraxis, wo sich auch die Tagespflege und der Kindergarten befinden. Deshalb will die Gemeinde in dem Bereich ein leerstehendes Grundstück erwerben, auf welchem für 15000 Euro ein weiterer Parkplatz entstehen soll.

Im Vorjahr war die Arztpraxis erweitert worden, das Fördergeld dafür – fast 219000 Euro – ist in diesem Jahr im Etat als Einnahme verbucht. Weitere 72700 Euro sollen durch Grundstücksverkäufe in Neumolkenberg eingenommen werden. Auf diesen kommunalen Arealen befinden sich Garagen – damit diese nicht abgerissen werden, müssen die Nutzer die Grundstücke von der Gemeinde abkaufen.

Gepflastert werden soll auf dem Bauhof die Einfahrt zum neuen Carport, zudem soll es einen Stromanschluss erhalten – was zusammen mit 5000 Euro eingeplant ist. Die Ratsmitglieder bekommen alle je einen Tablet-PC, dafür stehen 3500 Euro bereit. Damit wird künftig allerhand Papier eingespart, denn die Vorlagen gibt es dann auch nur noch digital. Damit die Einladung zur Sitzung auch digital erfolgen kann, musste noch die Geschäftsordnung geändert werden, was nach der Verabschiedung des Haushalts erfolgte.

Im nächsten Jahr soll dann der zweite Abschnitt beim Wegebau am Wohnblock folgen und eine neue Heizung eingebaut werden. Zudem soll die Planung für den Wegebau samt Entwässerung im Drossel-, Finken-, Meisen- und Schwalbenweg erfolgen.

Auch weiterhin werden Friedhöfe bezuschusst

Geplant ist dieses Jahr ein Defizit von knapp 196000 Euro, wobei der Zuschuss für freiwillige Leistungen wie Museum, Jugendklub, Bibliothek, Mühle sowie Sportplatz und Turnhalle lediglich 2,7 Prozent beträgt.

Trotz der hohen Gebühren benötigen auch die Friedhöfe weiterhin einen Zuschuss in Höhe von 23400 Euro: Die Mauer ist zu reparieren, in der Trauerhalle soll die Decke saniert werden, in den Trauerhallen in Mahlitz und Ferchels muss gemalert werden und jene in Molkenberg benötigt neue Fenster.

An Einnahmen sind lediglich 1000 Euro eingeplant: Zwar kostet ein Urnenreihengrab 1500 Euro, doch wird diese Summe in der Kämmerei durch 25 geteilt – denn so viele Jahre beträgt die Liegezeit.

Fast 98 Prozent der Einnahmen werden von den Umlagen an die Verbandsgemeinde und den Landkreis aufgezehrt: Knapp 800000 Euro sind an die Verwaltung im Schönhauser Bürgerzentrum zu entrichten, fast 470000 Euro fließen nach Stendal. Das sind 76000 Euro mehr als im Vorjahr.