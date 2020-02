Die Stadt Sandau verfügt über eine gut aufgestellte freiwillige Feuerwehr.

Sandau l Zu dieser Einschätzung gelangte Wehrleiter Alexander Bahr auf der Jahreshauptversammlung im Gerätehaus. Doch drei Dinge im Vorab. Mandy Schäler hat nach elf Jahren ihr Amt als Jugendwartin abgegeben, weil sie auch bei der Kreisfeuerwehr ausreichend Aufgaben zu erfüllen hat. „Ich bleibe in Sandau aber als Leiterin der Kinderfeuerwehr-Gruppe aktiv“, versprach sie. Das Amt des Jugendwartes hat nun der Kamerad Christian Wulfänger inne.

50 Jahre bei der Feuerwehr

Für ein seltenes Jubiläum wurde Bernd Kandner geehrt. Der 65-Jährige ist seit 50 Jahren Mitglied der Feuerwehr, in Sandau dazu seit zehn Jahren auch als Vorsitzender des Fördervereins der Feuerwehr Sandau. „Bis zu meinem 67. Lebensjahr werde ich noch durchziehen“, kündigte der Geehrte an.

W50 hat ausgedient

Und die dritte und beste Information: Die Sandauer Aktiven können sich darauf freuen, in diesem Jahr ein nagelneues Einsatzfahrzeug zu erhalten, das den mittlerweile 33 Jahre alten W 50 ablösen wird. „Das wird mit Abstand der Höhepunkt für euch in diesem Jahr“, erklärte Verbandsgemeinde-Bürgermeisterin Steffi Friedebold, die als Gast an der Jahreshauptversammlung teilnahm. Bei dem fa­brikneuen Fahrzeug handelt es sich um ein HLF 10 Magirus (Hilfeleistungslöschgruppen-Fahrzeug) auf dem modernsten Ausrüstungsstand, das über einen Wassertank von 1650 Litern verfügt. Es ist Bestandteil der Bedarfsanalyse für die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land, sein Kauf wird vom Land gefördert. Voraussichtlicher Liefertermin soll im November dieses Jahres sein. Auch in eine ganze Reihe von Ausrüstungsgegenständen für die Sandauer Wehr will die Verbandsgemeinde in diesem Jahr investieren, informierte Steffi Friedebold weiterhin.

Zahlreiche Anschaffungen in 2019

Über solche konnten sich die Kameradinnen und Kameraden auch schon 2019 freuen: über einen Streuwagen für Bindemittel, eine Saugleitung, drei LED-Strahler für die Hofbeleuchtung am Gerätehaus, Handlampen mit Holster, Feuerwehrsicherheitsleinen, Verkehrsleitkegel, Warnblitzleuchten, Faltdreiecke, Helme, Überjacken, Überhosen, Handsprechfunkgeräte, eine Bürstenkehrmaschine für die Fahrzeughalle ...

ABC-Paket steht nun in Sandau

Außerdem befinden sich seit dem vergangenen Jahr vier Chemikalienschutzanzüge und ein Messkoffer bei der Wehr. Dabei handelt es sich um das erste Maßnahme-Paket für ABC-Einsätze, welches vorher in Klietz stationiert war. Da sich Sandauer Kameraden für das Thema ABC weiter qualifizierten und auch in den Fachdiensten im Landkreis tätig sind, ist in Absprache mit der Feuerwehr Klietz und der Verwaltungsgemeinschaft das ABC-Paket in Sandau untergebracht worden.

52 Mitglieder registriert

Dass die Sandauer eine gut aufgestellte Wehr ist, belegte Alexander Bahr mit Zahlen. Immerhin steht die Mitgliederzahl derzeit bei 52! Davon bilden 27 Kameradinnen und Kameraden die aktive Abteilung – das sind zwei mehr als im Jahr zuvor –, sechs Mitglieder sind in der Altersabteilung und eines gehört zur Ehrenabteilung. Der Jugendfeuerwehr gehören fünf junge Leute an, und in der Kinderfeuerwehr sind es 13 Mädchen und Jungen.

Acht Atemschutzgeräteträger

Die Einsatzkräfte verfügen über jede Menge Qualifikationen. Zwei Verbandsführer, zwei Zugführer, zwei Gruppenführer, ein Jugendwart, eine Kinderwartin, ein Gerätewart, ein Sicherheitsbeauftragter, zehn Maschinisten, acht Atemschutzgeräteträger und 16 in der Technischen Hilfe Ausgebildete befinden sich in ihren Reihen. Vier Kameraden sind für den ABC-Einsatz beziehungsweise für das ABC-Führen qualifiziert. 23 sind Sprechfunker.

Knappe Besetzung am Tage

„Aber auch bei bester Ausbildung und Schulung bleibt bei uns das Problem mit der Einsatzbereitschaft am Tag“, so Alexander Bahr. „Wir haben in der Tageszeit einfach zu wenig Leute vor Ort. Das soll jedoch nicht heißen, dass wir nicht einsatzbereit sind, wir sind dann nur sehr eng besetzt, so dass es mit Einsatzkräften auch mal recht knapp werden kann.“ Eine Lösung für dieses Pro­blem sieht der Wehrleiter nicht. Einsatzaufgaben am Tage könnten aus diesem Grund nur mit Nachbarwehren gemeinsam abgearbeitet werden.

Einsätze haben sich verdoppelt

Apropos Einsätze. „Im Jahr 2019 haben sich die Einsätze im Vergleich zum Jahr davor mehr als verdoppelt. 2018 waren es noch acht Einsätze, und im vergangenen Jahr wurden wir zu 21 Einsätzen und zwei Alarmierungsübungen angefordert.“ Dabei handelte es sich um neun Brandeinsätze, elf technische Hilfeleistungen und einen Fehlalarm. Die größten Brandeinsätze gab es bei einem Wohnhausbrand am 28. März in Sandau, bei einem Garagen- und Gebäudebrand in einer Firma am 11. September in Wulkau und bei einem Lauben- und Schuppenbrand am 18. November in Sandau. Einen tragischen Ausgang nahm am 3. Dezember ein Verkehrsunfall auf der B 107 zwischen Sandau und Wulkau mit zwei Verletzten und einer getöteten Person.

Neuer Anstrich ist nötig

In einem recht guten Zustand, so schätzte der Berichterstatter ein, befindet sich das Gerätehaus – abgesehen vom Farbanstrich des Versammlungsraumes und des Flures im Treppenhaus. Denn nach 19 Jahren ist dieser ganz schön in Mitleidenschaft gezogen worden.

Kinderwehr feierte Jubiläum

Mandy Schäler, bis vor der Versammlung noch Kinder- und Jugendwartin, berichtete über die Aktivitäten in diesen beiden Nachwuchsgruppen, die alle zwei Wochen zur Ausbildung zusammen kommen. Einen Höhepunkt im Jahr 2019 stellte der Crosslauf der Kinderfeuerwehren des Landkreises in Sandau dar. Die Kinderwehr der Elbestadt war dabei aus Anlass ihres 10-jährigen Bestehens Gastgeber. Und die Jugendwehr half an dem Tag – übrigens war es der 1. Juni, der Internationale Kindertag – dabei, den Stationsbetrieb abzusichern. Insgesamt war es eine sehr gelungene Veranstaltung. Und zudem für das Sandauer Team eine sehr erfolgreiche. Denn es belegte Platz 2, womit es sich erstmals für die Teilnahme am Altmark-Cup qualifizierte. Der runde Geburtstag der Kinderwehr wurde dann zu einem anderen Termin noch mit einem Grillfest am und im Gerätehaus in würdiger Form begangen.

Berufsfeuerwehr besucht

Die Teilnahme an der Stadt­rallye in Stendal und das Sportfest in Havelberg gehörten zu den Höhepunkten für die Jugendwehr. Außerdem wurde die Berufsfeuerwehr in Brandenburg besucht und fand eine Adventsfeier in Kamern statt, um nur einiges zu nennen.