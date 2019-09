Fleißige Hände haben auf dem Areal am Karpfenteich in Kuhlhausen gut geschafft.

Kuhlhausen l Der Ortschaftsrat sowie der Orts- und Kulturverein Kuhlhausen hatten zu einem Arbeitseinsatz aufgerufen – dem letzten an diesem Ort in 2019. Und an die 20 Frauen und Männer kamen, um dabei zu helfen, Veränderungen vorzunehmen und Ordnung zu schaffen.

Unter anderem wurde an der mobilen Kegelbahnanlage der Kugelfang weggenommen und von der Grünfläche zum See hin einige Betonplatten, die hier eigentlich keinen Zweck erfüllen. Die entstandenen Löcher verfüllten die Helfer mit Sand und säten Rasen darauf aus; den Samen dafür hatte die Stadt Havelberg zur Verfügung gestellt. „Falls es mit der Leader-Förderung für das Projekt des Orts- und Kulturvereins klappt“ – Schwerpunkt des Konzeptes ist die Aufwertung des Areals insbesondere für den Fahrradtourismus, aber auch für die Bewohner des Haveldorfes –, „dann wollen wir mit dem Gelände hier schon einmal gut dastehen“, so Ortsbürgermeisterin Gabriele Kant, die sich aktiv am Arbeitseinsatz beteiligte. Mit ihrer Technik halfen unter anderem Landwirt Michael Ebendorff-Heidepriem und Ronald Jager.

Am und auf dem Weidendom verschnitten Frauen den Knöterich, und Anwohner vom Karpfenteich pflegten die Uberbereiche des Gewässers und waren mit dem Rasenmäher auf dessen Insel in Aktion. Anschließend machten sich die Frauen und Männer dann noch auf den Weg ins Dorf, um sich Pflegearbeiten im Außengelände der Kirche anzunehmen.

Auch Putz bei der Feuerwehr

„Ein großes Dankeschön haben sich aber auch die Mitglieder unserer freiwilligen Feuerwehr verdient“, macht die Ortsbürgermeisterin auf eine Aktion der Kameradinnen und Kameraden aufmerksam, die bereits am Freitag stattgefunden hat. „Auch sie haben rund um das Feuerwehrgerätehaus für Ordnung gesorgt und außerdem in dessem Inneren tüchtig geputzt.“

Im Frühjahr geht's weiter

Alles macht jetzt wieder einen prima Eindruck – bis spätestens zum zweiten Quartal 2020. Dann steht der Frühjahrsputz auf dem Programm.