Arbeitstag im Havelberger Vertriebsdepot beginnt um Mitternacht

Havelberg

Der Arbeitstag beginnt immer um Mitternacht. An sechs Tagen in der Woche. Gegen 0.30 Uhr herrscht dann Hochbetrieb im Vertriebsdepot für die Volksstimme, den General-Anzeiger und die biber post, das sich in der Pestalozzistraße befindet. Auf dem Schulhof der ehemaligen Sekundarschule ist dann kaum noch eine Lücke zum Fahrzeugabstellen frei. Für die Zusteller/innen ist vor allem der Sonnabend ein besonders intensiver Tag, denn es gilt die Volksstimme, den General-Anzeiger und die biber post gleichzeitig entgegenzunehmen und zum späteren Austragen zunächst im Dienstwagen zu verstauen. „Schon das muss System haben“, erklärt Zustellerin Waltraud Aust aus Wulkau. „Was zuerst raus kommt, muss immer gleich griffbereit liegen“, sagt sie. Im Depot sortiert sie sich aus diesem Grund auch immer gleich alles straßenweise vor. Für ihren Zustellbereich Schönfeld und Wulkau.

Volksstimme muss bis 6 Uhr zugestellt sein

„Nur gut, dass sich die Werbeprospekte bei Anlieferung vom Druckzentrum in Barleben jetzt bereits in den Zeitungen befinden, früher mussten wir das hier alles noch selber einsortieren“, nennt Maik Kutscher eine nunmehr bedeutsame Arbeitserleichterung für die Zusteller. Er ist in der Nacht der Verantwortliche im Vertriebsdepot, nimmt dabei unter anderem die druckfrische Havelberger Volksstimme entgegen, die in der Regel zwischen 0.30 und 1 Uhr hier eintrifft, und verteilt diese dann auf die Arbeitstische der Zusteller. Der Ablauf am frühen Sonnabend geht im Depot trotz der Menge an Druckerzeugnissen und Post recht zügig voran, nach und nach bringt jeder seine Zeitungen und seine Post zu seinem Dienstwagen. So manche Zusteller mit sehr vielen Zeitungen stehen auch unter Zeitdruck: Spätestens bis um 6 Uhr muss die Volksstimme bei den Abonnenten sein, General-Anzeiger und biber post können auch später noch verteilt werden.

Für Ausscheidende wird nach Ersatz gesucht

„Gerade sind wir etwas in Personalnot geraten“, berichtet Vertriebsassistent Manuel Krüger. Er ist der Chef hier. Denn zwei Zusteller beenden altersbedingt ihre Tätigkeit, und eine dritte Kraft musste sich gesundheitsbedingt von dieser Arbeit verabschieden. „Händeringend suchen wir aus diesem Grund nach Ersatz, wobei der Führerschein Bedingung ist“, erklärt Manuel Krüger. „In Vollzeit, in Teilzeit oder auch auf 450-Euro-Basis.“ Konkret handelt es sich um zwei Kräfte für den Einsatz in Havelberg und um eine Kraft für Schönhausen.

Letzte Tour für Waltraud Aust

Als Zustellerin auf ihre letzte Tour gegangen ist am Sonnabend Waltraud Aust. „Ich bin 63 Jahre alt, da ist es nun an der Zeit, in den Ruhestand zu gehen und den Lebensabend zu genießen“, findet die Wulkauerin. „Aber die Arbeit hier hat mir wirklich Freude gemacht“, versichert sie. Zuletzt war sie als Austrägerin für die Orte Schönfeld und Wulkau zuständig.

Seit 25 Jahren in den Orten unterwegs

„Ich bin in der Region viel herumgekommen. Vor allem als Nachtschwärmer“, schmunzelt sie. Denn das sei ein Zusteller nun mal. Seit 25 Jahren kennt sie sich in diesem Job bestens aus. 1996 war die Stadt Sandau ihre erste Station, „erst als Vertretung und dann als feste Stelle“. Ab 1997 kam dann noch ihr Wohnort Wulkau mit dazu. Beide Orte versorgte sie bis zum Jahr 2001. „Dann ist mir vom Amt für neun Monate eine Arbeitsmaßnahme zugewiesen worden. Nach Beendigung dieser bin ich aber wieder zurück in die Zustellertätigkeit gegangen.“ Von Wulkau aus brachte sie hier abgeladene Zeitungen mit dem Privat-Pkw fast in den gesamten Elb-Havel-Winkel bis hin nach Schollene. „Damals gab es noch so etwas wie Sammelstellen. Bei mir befand sich eine davon, und ich musste die Zeitungen dann zu den Zustellern in die Dörfer fahren. Zum Teil habe ich dort aber auch selbst zugestellt. Außer in Wulkau zum Beispiel auch in Garz. Ich glaube, dass mich dort wohl fast jeder noch kennt - so, wie es auch mit jedem Postboten ist.“

Havelberger Stützpunkt besteht seit 2014

Im Jahr 2014 eröffnete dann der Vertriebsstützpunkt an der ehemaligen Sekundarschule in Havelberg. Zeitungen und Postsendungen für den gesamten Zustellbereich, der insgesamt 37 Bezirke umfasst, wie Manuel Krüger informiert, werden seitdem von Magdeburg dorthin geliefert. Neu ist seit 2014 auch, dass jede Zustellerin und jeder Zusteller zum Ausfahren der Zeitungen und der Post einen Dienstwagen hat. Allerdings muss mit dem Privat-Pkw immer zuerst nach Havelberg gefahren werden.

Bei jedem Wetter auf Achse

„Ich werde das alles erst einmal vermissen“, glaubt Waltraud Aust. „Vor allem in der jetzigen Jahreszeit, wenn ich mich unterwegs schon immer sehr früh am Zwitschern der Vögel erfreuen konnte. Schwierig war es dagegen immer bei Schnee, Glätte oder starkem Gewitter. Da habe ich dann zur Sicherheit immer wieder mal eine Pause gemacht.“ Was sie mit der neu gewonnenen Freizeit anfangen wird? „In Haus, Hof und Garten gibt es immer was zu tun. Und dann sind alle in der Familie regelrechte Angelweltmeister.“

Manuel Krüger ist Vertriebsassistent im Bereich Havelberg. Foto: Dieter Haase