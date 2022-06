Kindertag Artistin begeistert beim Kindertagsfest in Schollene

Groß gefeiert wurde der Kindertag am 1. Juni in der Kindertagesstätte Kamern sowie in Schollene auf dem Festplatz. In Kamern waren alle Angehörigen zum Familiennachmittag willkommen, in Schollene lud der Förderverein „Lebendiges Schollene“ ein.