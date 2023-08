Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kamern - Eine Woche im waldreichen Kamern bei der evangelischen Kinderfreizeit unter dem Motto „Asterix und Obelix“ vergeht wie im Flug. Fiona Krüll hat viel von Abenteuern mit Asterix und Obelix zu erzählen. Sie geht in Kamern zur Schule und dann noch in den Ferien in dem Ort? Spiele, Schweinejagd oder olympische Spiele lassen überhaupt keinen Gedanken an Schule zu. Fiona berichtet: „Bei der Nachtwanderung war es ein bisschen gruselig und zum Erschrecken. Wir hatten in der Woche Workshops, wo wir Hinkelsteine gebaut haben.“ Die Kinder mussten dafür keine schweren Steinblöcke bearbeiten, es gab Gasbetonsteine, wo mit dem Meißel lustige Gesichter oder kleine Skulpturen entstanden.