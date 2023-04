Fast acht Jahre nach seiner Eröffnung zur Buga-Zeit hat sich das Haus der Flüsse in Havelberg fest etabliert und bietet Jung und Alt Gründe, es wieder zu besuchen.

Auenpfad führt in Havelberg künftig auch durch die Stadt

Einen herrlichen Blick auf die Havellandschaft bietet der „Lug ins Land“ am Weinberg in Havelberg. Dort führt der Auenpfad entlang, der künftig auf acht Kilometern auch durch die Hansestadt gehen soll, berichtet Fachbereichsleiter Philipp Ritzmann.

Havelberg - Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene gehören zum festen Angebot des Hauses der Flüsse in Havelberg. Doch das Infozentrum Natura 2000 des Biosphärenreservates Mittelelbe ist vielfältig unterwegs in Sachen Umwelt und Natur. Gerade wird der bestehende Auenpfad am Weinberg von vier auf acht Kilometer verlängert.