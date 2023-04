Der Tag der offenen Tür am Sonnabend in der Havelberger Einrichtung ist von Besuchern sehr gut angenommen worden.

Auf acht Jahre Tagespflege in Havelberg angestoßen

Mit einem Gläschen Sekt ist in dieser Frauenrunde auf den achten Einrichtungs-Geburtstag angestoßen worden. Leiterin der Tagespflege „Lebensräume Havelberg“ ist Antje Sell (4. von rechts).

Havelberg - Die Einladung zum 1. April war echt. Kein Aprilscherz. Und so konnten sich die Mitarbeiterinnen in der Tagespflege des Evangelischen Seniorenzentrums Havelberg am Sonnabend auch über den Besuch von knapp 50 Gästen freuen.