Auf den Spuren jüdischer Geschichte im Prignitz-Museum Havelberg

Havelberg - In der Veranstaltungsreihe „Denken ohne Geländer“ ging es am Sonntag um Zeugnisse jüdischer Geschichte in der Altmark und in der Prignitz. Im Prignitz-Museum am Dom in Havelberg erläuterte Museumsleiterin Antje Reichel mit einem Bildvortrag, welche Nachweise jüdischen Lebens aus dem Mittelalter für die Region an Havel und Elbe existieren.

Weiterlesen mit Volksstimme+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf volksstimme.de. Sie sind bereits E-Paper oder Volksstimme+ Abonnent? Hier anmelden Flexabo Volksstimme+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie Volksstimme+ >>HIER<< dazubuchen. Weitere Informationen zu Volksstimme+ finden Sie hier.