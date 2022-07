Auf der sanierten Seebühne erklingt Livemusik

Die Seebühne am Karpfenteich in Kuhlhausen: In den vergangenen Monaten ist sie mit Fördergeldern saniert worden. Neu gestaltet wurde das gesamte Umfeld am Karpfenteich. Unter anderem laden dort nun Outdoor-Sportgeräte zur Bewegung an der frischen Luft ein.

Foto: Herbert Dierkes