Havelberg - Das hat Havelberg noch nicht. In Stendal, Rathenow, Neuruppin, Kyritz, Perleberg, Wittenberge und anderen Orten in der Nähe gibt es sie bereits: Barber Shops. Nun haben die Ausflüge in die Umgebung aus diesem Grund bald ein Ende. Spätestens Ende August wird auch in Havelberg ein solches Geschäft eröffnet.