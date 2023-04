Eine Baustelle sind seit einiger Zeit die Wohnblocks an der Neustädter Straße in Havelberg. Die Anwohnerstraße muss dafür teilweise gesperrt werden.

Aufzüge für vier Eingänge in der Neustädter Straße in Havelberg

Ein Eingang nach dem anderen wird in der Neustädter Straße in Havelberg mit modernen Aufzügen ausgestattet.

Havelberg - In der Neustädter Straße in Havelberg läuft der Anbau von Fahrstuhlschächten an den Eingängen 5 bis 8 auf Hochtouren – eine der Investitionsmaßnahmen der Havelberger Wohnungsgenossenschaft „Solidarität“ für das laufende Jahr. In der vergangenen Woche ist innerhalb von nur vier Tagen der Eingang Nummer 8 fertiggestellt worden. Für die Zeit der Arbeiten müssen die Mieter zu Bekannten oder ins Hotel umziehen, weil auch das Treppenhaus für sie nicht mehr zugänglich ist. Die Wohnungsgenossenschaft zahlt den Betroffenen dafür eine Entschädigung.