Aus Berlin geht es zum Spargelessen in den Landkreis Stendal

Spargelstangen gibt es in Klietz im Landgasthof „Seeblick“ mit brauner Butter und Sauce hollandaise, garniert mit der ersten Erdbeerernte. Gäste schätzen klassische Spargelgerichte.

Elbe-Havel-Land. - Von April bis Ende Juni geht die Saison für Spargel im Land zwischen Elbe und Havel. Das ist auch die Zeit, in der wieder viele Touristen kommen. Welche Möglichkeiten haben Gäste, die von der Landschaft schwärmen und Lust auf eine Portion Spargel haben? Die Volksstimme hat sich erkundigt, was in den Gaststätten zubereitet wird. Gibt es einheimische Stangen?