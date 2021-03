Die Kinder aus der Kita "Sonnenkäfer" übergeben ihr Exponat an Ausstellungs-Organisatorin Berta Meyer. Foto: Ingo Freihorst

Die Sandauer Kirche steht ab Ostern wieder täglich für Besucher offen. Traditionell wird es im Turm dazu auch eine Ausstellung geben.

Sandau l Eine Gartenlandschaft mit erntereifem Gemüse übergaben die Kinder der Sonnenkäfer-Tagesstätte hoch oben in der Ausstellungsebene des Sandauer Kirchturmes an Berta Meyer. Die einstige Bürgermeisterin hatte nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr diesmal „Miniaturwelten“ zusammengetragen. So der Titel der Ausstellung, welche ab Donnerstag zu sehen sein wird.



Das Exponat der Kita wird gleich neben dem Eingang zu sehen sein. Die Arbeiten der Grundschüler sind auf der Fensterseite ausgestellt. Ein großes Foto des Künstlers Friedensreich Hundertwasser wies auf ihre Basteleien hin: Sie hatten sich von ihm bei ihren Häuser- und Baum-Variationen inspirieren lassen. Gebastelt wurde im Gestalten-Unterricht sowie in der Notbetreuung – eine willkommene Abwechslung in der Krise. Die Viertklässler schufen die Häuser, die Erstklässler die Bäume. Im Fenster ist ein Märchenwald zu sehen, den die 3. Klasse schuf, die Zweitklässler steuerten drei Bauernhöfe bei.



Ein gehäkelter Bauernhof

Einen solchen stellt auch Lilo Lindemann aus. Nur sind ihre Tiere gehäkelt, mit viel Liebe zum Detail – wie die Wuschelköpfe der Alpakas. Auf Details legten auch die Erbauer der Zoolandschaft viel Wert, Helga und Friedrich Leue hatten mit Enkelin Clara zum Beispiel eine echte Straußenfeder verwandt. Claras Bruder Johann steuerte zwei Musikkapellen aus Naturmaterialien bei.



Dass man Häuser auch sticken kann, beweist Gisela Wende aus Klietz mit ihren Exponaten. Die umstehenden Bäume wurden im Marienheim gefertigt. Ein Eulenbaum stammt von Toni Hamann (mit echtem Gewölle), die Modelle von Rathaus, Feuerwehr und Kirche von Gert Pfeiler. Letzterer steuerte auch Zeichnungen bei, das große Transparent zur Ausstellung schuf Klaus-Dieter Pöhl.



Geholfen hatten beim Aufbau Margitta Reinke, Heidemarie Breit sowie Helga und Friedrich Leue, bedankte sich Berta Meyer, ein weiterer Dank galt den Sponsoren. Geöffnet ist die Kirche täglich von 14 bis 16 Uhr, maximal dürfen fünf Personen gleichzeitig rein. Bitte beachten: Derzeit ist der Aufzug defekt.