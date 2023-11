Ursprünglich sollte die Fahrbahnsanierung zwischen Schönhausen und Hohengöhren am 24. November abgeschlossen werden. Doch gibt es einen Grund, die Sperrung zu verlängern.

Schönhausen - Die Vollsperrung der Bundesstraße zwischen Hohengöhren und Schönhausen dauert eine Woche länger als geplant, informierte Pressesprecher Peter Mennicke vom Magdeburger Infrastruktur-Ministerium auf Nachfrage. Dafür gebe es allerdings wichtige Gründe.

Somit wird die Vollsperrung der Bundsstraße zwischen Schönhausen und Hohengöhren also erst am 1. Dezember wieder aufgehoben, womit dann auch die Umleitung über Klietz und die B188 entfällt. – Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass auch das Wetter bis dahin mitspielt.

Schutzplanken werden instand gesetzt

Aktuell wird die Kreuzung vor Hohengöhren saniert, unter anderem werden Schutzplanken in dem Bereich instand gesetzt.

Die Vollsperrung wird außerdem genutzt, um in der letzten Novemberwoche an der Bahnbrücke vor Schönhausen turnusmäßige Bauwerksprüfungen vorzunehmen. Ansonsten hätte die Bundesstraße dafür in Kürze erneut gesperrt werden müssen, zudem hätte dies zusätzliches Geld wegen der erneuten Verkehrssicherung gekostet.

Insgesamt vier Kilometer Fahrbahn der Bundesstraße 107 waren zwischen Schönhausen und Hohengöhren bei der Sanierung erneuert wurden. Der straßenbegleitende Radweg wird im kommenden Jahr saniert.