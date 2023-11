Schönhausen - Die Vollsperrung der Bundesstraße 107 zwischen Schönhausen und Hohengöhren wird am Nachmittag des 1. Dezember endlich aufgehoben – allerdings noch mit Einschränkungen, teilte Pressesprecher Peter Mennicke vom Ministerium für Infrastruktur und Digitales aus Magdeburg auf Nachfrage mit.

Denn wegen des Wintereinbruchs konnten die Arbeiten nicht wie erhofft beendet werden. Doch kann die Bundesstraße, deren Fahrbahn zwischen Schönhausen und Hohengöhren auf insgesamt vier Kilometern Länge saniert wurde, dann wieder in alle Richtungen befahren werden.

In der nächsten Woche kommt es nochmals kurzzeitig zu Behinderungen, weil die letzten Schutzplanken am Fahrbahnrand gesetzt werden. Restarbeiten am Radweg und den Nebenanlagen erfolgen im kommenden Jahr. Die Fahrbahn auf der Bahnbrücke bei Schönhausen wurde nicht mit erneuert, da an diesem Bauwerk weitere Instandsetzungsarbeiten erforderlich sind.

Der Verkauf bei Fischermeister Gernot Quaschny startet dann am Freitag, 8. Dezember, wieder.