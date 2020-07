Brigitte und Heinz Prescher aus Celle verbringen seit 2015 in jedem Jahr zwei Urlaubswochen in Havelberg. Mit ihrem Boot steuern sie dazu jeweils den Yachthafen an, um in diesem festzumachen. Foto: Dieter Haase

Urlaub in Deutschland liegt im Trend - Flugreisen dagegen nicht, zumal es auch noch einige Reisewarnungen gibt.

Havelberg l „Erstmals haben wir Havelberg für uns entdeckt“, sagen Margit und Helmut Wickel aus der Gemeinde Henstedt im Landkreis Segeberg (Schleswig-Holstein). Was ihren Heimatort betrifft, weisen die beiden Rentner gleich auf dessen Besonderheit hin. „Henstedt hat fast 30 000 Einwohner, aber kein Stadtrecht. Wir kommen somit aus einem Dorf“, erklärt Helmut Wickel mit einem Grinsen auf dem Gesicht.

Norwegen hat nicht geklappt

Das Ehepaar hatte sich für seinen Sommerurlaub 2020 eigentlich Norwegen als Ziel erwählt, „aber wegen Corona ist man da bis zum 20. Juli nicht hineingekommen. Deshalb haben wir uns kurzerhand entschlossen, einmal den Osten Deutschlands etwas zu erkunden. Um zu schauen, was sich hier so alles getan hat. Denn den letzten Urlaub im Osten haben wir noch zur Wendezeit in der DDR gemacht – das ist sehr lange her“, berichtet Margit Wickel.

Nächstes Ziel: Spreewald

Mit ihrem Wohnmobil hat sich das Ehepaar auf den Weg gemacht. Rostock und Güstrow waren die ersten Stationen der Wickels – am Sonnabend sind sie in Havelberg gelandet. „Wir biegen von der Autobahn immer ab, so wie es uns gefällt, und fahren dann weiter, bis wir einen Ort finden und beide sagen: Hier bleiben wir!“ Das Städchen Havelberg fanden sie so schön, dass sie es und seine Umgebung nun etwas näher erkunden wollen. „Zwei Fahrräder haben wir immer dabei“, macht Hartmut Wickel auf die Zweiräder aufmerksam. Wie lange sie Gast in der Domstadt bleiben, wollen sie noch entscheiden. Fest steht aber schon, wohin es danach gehen soll. „Unser nächstes Ziel ist der Spreewald.“

Jedes Jahr zwei Wochen in der Stadt

Auf Urlaub in Havelberg nicht verzichten wollen Brigitte und Heinz Prescher aus Celle in Niedersachsen. „Jedes Jahr sind wir zwei Wochen hier, und das seit mittlerweile sechs Jahren. Genauer gesagt, seitdem wir unser Boot haben“, erzählt Heinz Prescher. Vor 2015 ging es immer mit dem Auto oder mit dem Flugzeug in den Urlaub.

"Wir kennen hier wohl jedes Haus"

„Wir fühlen uns wohl hier“, versichert das Rentner-Ehepaar. „Wie lieben die wunderschöne Natur, und wir sind auch immer wieder in der Stadt unterwegs, obwohl wir in Havelberg wohl mittlerweile jedes Haus kennen. Bedauerlich ist allerdings, dass auf der Stadtinsel fast alle Geschäfte weggestorben sind.“

Am Freitag Geburtstag gefeiert

Die Preschers schwärmen überdies vom Yachthafen und dessen Hafenmeisterin. „So nett und zuvorkommend“, findet Brigitte Prescher. „Das ist unsere einzige ‚Verwandte‘ hier in der Gegend“, scherzt sie. „Am Freitag hat sie uns sogar zu einer kleinen Feierrunde anlässlich ihres 70. Geburtstages eingeladen.“

Zwei Räder immer an Bord

Für Ausflüge haben die Eheleute immer zwei Fahrräder mit an Bord. „Auf die können wir aber auch nicht verzichten, wenn wir mal was einkaufen müssen. Denn die Supermärkte hier sind doch ein ganzes Stück entfernt.“

16 Tage auf dem Fahrrad

Urlaub auf dem Fahrrad machen Marianne und Alois Moß aus Osnabrück. „Das ist seit Jahren so und wir sehen dabei viele schöne Ecken von Deutschland“, erzählt Marianne Moß. Von seinen drei gemeinsamen Sommerurlaubs-Wochen steigt das Ehepaar 16 Tage aufs Fahrrad. „Die restlichen paar Tage brauchen wir dann zur Erholung“, schmunzelt sie.

Alles exakt durchgeplant

Die erste Etappe allerdings wurde mit dem Auto zurückgelegt. „Es ging in die Stadt Brandenburg. Dort haben wir unseren Pkw dann abgestellt und uns beide auf die mitgeführten Fahrräder geschwungen. Jetzt befinden wir uns auf einer Tour, die uns einen Teil des Landes Brandenburg näher bringen soll“, so Marianne Moß. Jeder Tag sei vorher exakt durchgeplant worden. Mit dem jeweiligen Tagesziel und der Übernachtung in einer Pension oder in einem Hotel. Wo es die ersten Tage hingegangen ist? „Auf dem Havelradweg sind wir am Sonnabend von Brandenburg nach Rathenow geradelt und jetzt am Sonntag von Rathenow nach Havelberg. Ein bisschen sind wir dabei vom Regen auch nass geworden. Aber das stört uns überhaupt nicht.“

Havelberg nur von Landkarte bekannt

Der Aufenthalt ist für die beiden Radler zwar kurz, „aber natürlich werden wir uns in der Stadt auch ein bisschen umschauen. Bisher kennen wir Havelberg schließlich nur von der Landkarte her. Am Montag ist dann Perleberg Station.“