Der vierte Bauabschnitt zur Sanierung der Stadtkirche Havelberg ist gestartet. Im Chorbereich werden Fassade und Fenster restauriert.

Havelberg l Zur Bauanlaufberatung schaute sich Pfarrer Frank Städler zusammen mit Domkantor Matthias Bensch, Bauingenieur Wolfram Schwelgin, Heiko Jaap, Baubeauftragter des Kirchenkreises Prignitz, und Vertretern der Baufirma noch einmal genau an, was in den nächsten Monaten im vierten Bauabschnitt der Kirchensanierung zu erledigen ist. 180.000 Euro sind geplant, um die Fassade im Chorbereich und die Fenster zu restaurieren.

Putzarbeiten für die Orgel

Im Blick hatten sie aber auch die Restaurierung der wertvollen Scholtze-Orgel, die in diesem Jahr ebenfalls beginnen soll. Dafür sind im Bereich des Orgelgewölbes Putzarbeiten erforderlich, damit später nichts auf oder in das wieder hergestellte Instrument rieselt, das 1754 von Gottlieb Scholtze erbaut wurde und von dem über die Hälfte im Originalzustand erhalten ist. Auch vom Dachboden aus schauten sie sich die Bausubstanz an. Das Orgelgewölbe selbst ist aus Schilfrohr. Auf den ersten Blick sieht alles gut aus, ein Pilzbefall ist nicht zu erkennen.

Fenster im Herbst ausgebaut

Für den vierten Bauabschnitt im Chorbereich wurden die Fenster bereits im Herbst ausgebaut. Sie werden in einer Glaswerkstatt in Berlin aufgearbeitet, berichtet Wolfram Schwelgin, der die Sanierungsarbeiten an der Stadtkirche seit dem zweiten Bauabschnitt leitet. Das Ziel ist es, sie im Juni wieder einzubauen. Im Außenbereich wurde in den vergangenen Tagen das Baugerüst aufgebaut. Ein Teil der Parkflächen auf dem Kirchplatz steht deswegen nicht zur Verfügung. In den geöffneten Fensterbereichen werden kaputte Stellen ausgebessert und es wird die Erneuerung der Fugen vorbereitet. Die Fassade wird gereinigt. Abhängig vom Wetter werden Musterflächen angefertigt, um die Farbe des Fugenmörtels festzulegen. Diese wird mit der Unteren Denkmalbehörde abgestimmt. Risse im Mauerwerk werden beseitigt.

Innenputz aufgearbeitet

In der aus dem 14. Jahrhundert stammenden Stadtkirche Sankt Laurentius hatten in Vorbereitung auf die Bundesgartenschau 2015, wo die Kirche als Blumenschauhalle die Besucher faszinierte, umfangreiche Sanierungsarbeiten stattgefunden. Für die Bauabschnitte 2 und 3 wurden insgesamt 583.000 Euro investiert. Die wichtigste Aufgabe war zunächst die Dekontaminierung des Gebäudes. Das in den 1980er Jahren verwendete Holzschutzmittel Hylotox war der Grund für die giftige Raumluft, weshalb die Kirche für Besucher gesperrt war. Im Sommer 2013 wurden die Arbeiten ausgeführt. 20 Tonnen Staub, Steine und Holz mussten aus dem Dachbereich entfernt werden. Allein im Balgenraum der Orgel waren es zehn Tonnen Liegestaub. Zudem wurden unter anderem das Südgewölbe der Kirche aus Holz komplett erneuert und knapp 70 Prozent des Innenputzes aufgearbeitet und gemalert.

71.000 Euro Fördergeld

Für den jetzt gestarteten vierten Bauabschnitt fließen auch Gelder aus dem Stadtumbau Ost. Der Stadtrat Havelberg hat dafür eine Förderhöchstsumme von 71.000 Euro ­bewilligt.