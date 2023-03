Ohne ihn wäre das Weihnachtsfest für die Sandauer undenkbar: den Quempas. Dieser uralten Tradition widmet sich diesmal die Ausstellung im Kirchturm – am 1. April um 14 Uhr ist Eröffnung.

Sandau - Eine offenen Kirche in Sandau ohne eine Ausstellung? Undenkbar! Ein Weihnachtsfest in der Elbestadt ohne den Quempas am Heiligen Abend? Na klar – das wäre ebenfalls undenkbar.