Das Benefizkonzert von Bundeswehr und Stadt findet im Havelberger Dom statt.

Havelberg l Das Panzerpionierbataillon 803 Havelberg lädt gemeinsam mit der Hansestadt auch in diesem Jahr wieder zum Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps Neubrandenburg ein. Weil in der Stadtkirche, in der seit vielen Jahren die Konzerte stattfinden, Bauarbeiten laufen und die Orgel für die Restaurierung ausgebaut ist, werden die Besucher dieses Mal am 4. Dezember zu 19 Uhr im Dom willkommen geheißen.

Das hat den Vorteil, dass mehr Karten verkauft werden können. Der Vorverkauf findet am Mittwoch, 13. November, von 11 bis 18 Uhr im Domladen im Paradiessaal in Havelberg statt, informiert Hauptmann Stefan Gäde. Die Soldaten übernehmen den Vorverkauf. Rund 400 Karten zum Preis von 5 und 15 Euro gehen in den freien Verkauf. Hinzu kommen VIP-Karten, die geladene Gäste für 25 Euro kaufen können. Sollten nicht alle Karten am ersten Tag verkauft werden, wird es einen weiteren Termin geben. Der Erlös kommt wieder sozialen Zwecken zugute.